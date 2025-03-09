¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¥µ¥¶¥ó¤ÎºÇ¿·¥é¥¤¥Ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ·¬ÅÄ²ÂÍ´¤¬»×¤¤½Ð¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸ì¤ë¥Èー¥¯¤â ¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª～¡Ù¤¬¡¢NHKÁí¹ç¤Ë¤Æ3·î21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ 10Ç¯¤Ö¤ê16ºîÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHANK YOU SO MUCH¡Ù¤ò3·î19Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥µ¥¶¥ó¥ª&