アメリカではトランプ政権に移行してから、企業が次々と多様性・公平性・包括性(DEI)に関連するプログラムを廃止しています。新たに、Googleの責任あるAIと人間中心のテクノロジーについて研究するRAI-HCTチームのウェブページ上から、「多様性」や「公平性」といった文言が削除されていることが明らかになりました。Google scrubs mentions of 'diversity' and 'equity' from responsible AI team webpage | TechCrunchhttps://te