ロックバンド・MY FIRST STORYは8日、X公式アカウントを更新し、ボーカル・Hiro(31)の体調不良のため、きょう9日に行われる予定だった兵庫・神戸ワールド記念ホール公演を中止することを発表した。【動画】MY FIRST STORY「鴉」使用のスペシャル映像同バンドは「MY FIRST STORY FLEX TO THE MAX TOUR 2025 3/9(日)兵庫・神戸ワールド記念ホール 公演中止のお知らせ」と題し、「3/9(日)兵庫・神戸ワールド記念ホール公演に関