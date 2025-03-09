Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ñ»¡¼ÔÌÖ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±ÑBBC¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î´ØÀÇ¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÀ½Â¤¶È»ÙÇÛ¤òÂÇ¤ÁÇË¤ì¤ë¤«¡×¤È¤¹¤ëµ­»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ï4Æü¡¢¹çÀ®ËãÌô¡Ö¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¡×¤ÎÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÎ®Æþ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Ë10¡ó¾å¾è¤»¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤òÈ¯Æ°¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ï2·î4Æü¤«¤é10¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë´ØÀÇ¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ20¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µ­»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÄ¹¤é¤¯À¤³¦¤Î¹©¾ì¤Ç¤¢¤ë¤¬