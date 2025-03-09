¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥Õ¥ë¥Ï¥à¤Ë·àÅª¾¡Íø¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö3·î8Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè28Àá¤Ç¥Õ¥ë¥Ï¥à¤ÈÂÐÀï¤·2-1¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£·àÅª¾¡Íø¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï»î¹çÄ¾¸å¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤òSNS¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¤¬Íº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤ë»Ñ¤Ë¡ÖÀ¼½Ð¤·¤Æ´î¤Ö¤ÎÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»°ãø¤¬¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿»î¹ç¤Ï¡¢Á°È¾35Ê¬¤Ë¥Õ¥ë¥Ï¥àFW¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¤¥¦¥©¥Ó¤Ë¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤µ¤ì¡¢¥¯¥í¥¹¤«¤éFW¥é¥¦¥ë¡¦