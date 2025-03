歌手の浜崎あゆみさんが自身のインスタグラムを更新。自身の思いを綴りました。 【写真を見る】【浜崎あゆみ】「ボスは『私』と言い、リーダーは『私達』と言う。ボスは失敗の責任を負わせ、リーダーは黙って失敗の責任を取る。」SNSにつづる「I’m not a boss. I will always be a leader.」浜崎あゆみさんは「I’m not a boss. I will always be a leader.」(私は「ボス」では無い。私はいつも「リーダー」になろ