¡þ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¥¶¡¦¥¹¥Î¡¼¥ê¡¼¥°Âè1ÀïºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯3·î8ÆüÊÆ¥³¥í¥é¥É½£¥¢¥¹¥Ú¥ó¡Ë·×3ÅÙ¤ÎÅßµ¨¸ÞÎØ¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×ÃË»Ò¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È»á¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¥×¥íÂç²ñ¤ÏºÇ½ªÆü¤Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤Ï21Ç¯À¤³¦²¦¼Ô¤Î¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¡Ê¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢½÷»Ò¤Ï22Ç¯ËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÉÚÅÄ¤»¤Ê¡Ê±§º´ÈþSC¡Ë¤¬À©¤·¡¢ÆüËÜÀª¤¬¥¢¥Ù¥Ã¥¯Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÃË»Ò¤ÏWÇÕ¼ïÌÜÊÌ3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿Ê¿ÌîÎ®²Â¡ÊINPEX¡Ë¤¬2°Ì