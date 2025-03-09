¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¸ÅÅÄÅçÀ®Î¶¡Ä2Ç¯ÌÜ¤Ï¡Öµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×À®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤â¡¢¿Ê²½¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¸ÅÅÄÅçÀ®Î¶Åê¼ê¤Ï¿·¿ÍÇ¯¤Îºòµ¨¤Ëµß±ç¤È¤·¤Æ50»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£2¾¡1ÇÔ24¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨0.79¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µÜºê½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤Ç¤Ïµå¿ô¤òÅê¤²¡¢ÂçÎ³¤Î´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÀèÈ¯¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤«¤éµß±ç¤Ë¡ÈºÆÅ¾¸þ¡É¤È¤Ê¤ê¡Öµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤