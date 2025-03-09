µð¿Í-ºå¿À¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¿·µå¾ì¡Ö³«¶Èµ­Ç°»î¹ç¡×¤Çµð¿Í¡¦ÃæÅÄ¤¬°ìÈ¯¿·µå¾ì1¹æ¤Ï20ºÐ¤Î°éÀ®Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤Èºå¿À¤Î2·³¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¸ß¤¤¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¿·µå¾ì¡Ö³«¶Èµ­Ç°»î¹ç¡×¤¬8Æü¡¢ÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢µð¿Í¤¬9-1¤Ç²÷¾¡¡£8²ó¤Ë¤ÏÃæÅÄÊâÌ´ÆâÌî¼ê¤¬º¸±Û¤¨3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à3»î¹çÌÜ¤Ç¤Ä¤¤¤ËËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥É¤ò5ÅÀ¤Ë¹­¤²¤¿8²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£ÃæÅÄ¤Ï¥«¥¦¥ó¥È2-0¤«¤é¤Î14