¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÅÐÈÄ¤Ï3²óÅÓÃæ¤Ç¹ßÈÄ¡ÚMLB¡Û¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º ¡¼ ¥Ñ¥É¥ì¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡¦¥¢¥ê¥¾¥Ê¡Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­Åê¼ê¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢2²ó2/3¤ò2¼ºÅÀ¡£ºÇ½é¤Î¼ÂÀïÅÐÈÄ¤ò¡ÖºÇ½é¤Î2¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£7Æü¡ÊÆ±8Æü¡Ë¤ËÅÐÈÄÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±«Å·Ãæ»ß¤Î¤¿¤á¥¹¥é¥¤¥ÉÅÐÈÄ¡£ºÇ½é¤Î2²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¤¬¡¢3²ó