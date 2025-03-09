¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¤É¤ó¤Ê¥é¥Ã¥­¡¼¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¡©12À±ºÂÀê¤¤¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯!!¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ±ºÂ¤Î±¿Àª¤ò¸«¤ë¡úÂè1°Ì¡Ä¡ÄµûºÂ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¾Ð´é¤Ç²á¤´¤»¤ë´ò¤·¤¤Æü¡ªÆÃ¤Ë¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤É¤óÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Ï¤º¡£¡úÂè2°Ì¡Ä¡Äê¸ºÂ¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤Õ¤¿¤ê¤Î