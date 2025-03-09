Ç¯Ï·¤¤¤¿¿Æ¤ËÍê¤Þ¤ì¤Æ¡¢¼Â²È¤ÎÃÇ¼ÎÎ¥¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï»ä¤ÎÍ§¿ÍA»Ò¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡¢¼Â²È¤ÎÃÇ¼ÎÎ¥Ãæ¤Ë¤È¤¢¤ë¤â¤Î¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Êì¿Æ¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡© ¼Â²È¤Î¥ê¥Õ¥©ー¥à A»Ò¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï¸½ºß70Âå¤Ç¤¹¡£2¿Í¤È¤â¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÂ­¹ø¤¬¼å¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢A»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¼Â²È¤Î°ì¸®²È¤ò¥ê¥Õ¥©ー¥à¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿