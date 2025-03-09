¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀïºå¿À4¡¼5DeNA¡Ê2025Ç¯3·î8Æü¹Ã»Ò±à¡Ëºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¡¢Êá¼ê°éÀ®¤Î¥¿¥¯¥È¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£±É»Þ¤ò»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤Çµ¯ÍÑ¤·¡¢º£½Õ10»î¹çÌÜ¤Î¼ÂÀï¤Ç½é¤á¤ÆÊá¼ê¤Î¥Õ¥ë¥¤¥Ë¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯¤Ë¡£»Ø´ø´±¤Ï¡¢»î¹çÃæ¤Ë·èÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÌçÊÌ¤¬ËþÎÝ¤ò¤·¤Î¤¤¤À¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡Ê±É»Þ¤ò¡Ë¹Ô¤«¤»¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¡×4²ó¡¢ÌçÊÌ¤¬¾·¤¤¤¿Ìµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÌµ¼ºÅÀ¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç1·³½Ð¾ì4»î