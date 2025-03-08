¸½ÃÏ£³·î£¸Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÂè28Àá¤Ç¡¢±óÆ£¹Ò¤òÍÊ¤¹¤ë¼ó°Ì¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬¡¢¿û¸¶Í³Àª¤Î¥×¥ì¡¼¤¹¤ëºÇ²¼°Ì¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤³¤Î°ìÀï¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÆ±Î½¤¬¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¾Î¤¨¤¿±óÆ£¤ÎÞÕ¿È¥Ö¥í¥Ã¥¯11Æü¤Ë¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥é¥¦¥ó¥É16Âè£²¥ì¥°¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤Îº£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤¿±óÆ£¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹