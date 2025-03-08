¡ÚÆ°²è¡ÛÌïÀ¸¾Þ ¿¹°ìÀ¿Ä´¶µ»Õ¤ËÄ¾·â¡Ãhttps://youtu.be/BuBa3oYW-vI Âè62²óÊóÃÎÇÕÌïÀ¸¾Þ¥Ç¥£ー¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥Èµ­Ç°¡ÊGII¡Ë2025Ç¯3·î9Æü¡ÊÆü¡Ë2²óÃæ»³4Æü È¯Áö»þ¹ï¡§15»þ45Ê¬ ÏÈ½ç ÇÏÌ¾¡ÊÀ­Îð µ³¼ê¡Ë1-1 ¥ì¥Ç¥£¥Í¥¹¡Ê²´3 ²£»³Åµ¹°¡Ë2-2 ¥Ê¥°¥ë¥Õ¥¡¥ë¡Ê²´3 ÀîÅÄ¾­²í¡Ë3-3 ¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥·¥ª¡Ê²´3 C.¥ë¥áー¥ë¡Ë3-4 ¥Ù¥¹¥È¥·ー¥ó¡Ê²´3 ÅÄÊÕÍµ¿®¡Ë4-5 ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥§¥À¥¤¥È¡Ê²´3 º´¡¹ÌÚÂçÊå¡Ë4-6 ¥¸¥å¥¿¡Ê²´3 ºä°æÎÜÀ±¡Ë5-7