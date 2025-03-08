[3.8 ¥»¥ê¥¨AÂè28Àá](¥¨¥ó¥Ë¥ª¡¦¥¿¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë)¢¨23:00³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥Ñ¥ë¥Þ]ÀèÈ¯GK 31 ÎëÌÚºÌ±ðDF 5 ¥é¥¦¥¿¥í¡¦¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£DF 14 ¥¨¥Þ¥Ì¥¨¡¼¥ì¡¦¥Ð¥ì¡¼¥êDF 15 ¥¨¥ó¥ê¥³¡¦¥Ç¥ë¥×¥é¡¼¥ÈDF 21 A. VogliaccoMF 8 ¥Ê¥¦¥¨¥ë¡¦¥¨¥¹¥Æ¥Ù¥¹MF 16 ¥Þ¥ó¥Ç¥é¡¦¥±¥¤¥¿MF 19 ¥¸¥â¥ó¡¦¥¾¡¼¥àFW 11 ¥Ý¥ó¥È¥¥¥¹¡¦¥¢¥ë¥à¥¯¥ô¥£¥¹¥ÈFW 13 ¥¢¥ó¥¸¥å¡¦¥è¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ë¡¼FW 22 ¥Þ¥Ã¥Æ¥ª¡¦¥«¥ó¥Á¥§¥Ã¥ê¥¨¥ê¹µ¤¨GK 33 ¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥Þ¥ë¥³¡¼¥ÍGK 40 ¥¨