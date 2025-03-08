¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/08¡Û¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿timelesz¤¬3·î8Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Öwith MUSIC¡×¡ÊËè½µÅÚÍË19»þ56Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤ÎÊÑ²½¤ËÃíÌÜ¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûtimelesz¤Î¿·ÂÎÀ©¸å½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¢¡timelesz¡ÖRock this Party¡×¿¶¤êÉÕ¤±¤ËÊÑ²½timelesz¤ÎÃç´ÖÃµ¤·¤ÎÎ¹¡Ötimelesz project- AUDITION -¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¿ô1Ëü8922·ï¤ÎÃæ¤«¤é10¥ö·î¤Ë¤ª¤è¤Ö