[3.8 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè28Àá](The City Ground)¢¨21:30³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È]ÀèÈ¯GK 26 ¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥»¥ë¥¹DF 5 ¥à¥ê¡¼¥ê¥çDF 7 ¥Í¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºDF 31 ¥Ë¥³¥é¡¦¥ß¥ì¥ó¥³¥Ó¥Ã¥ÁDF 34 ¥ª¥é¡¦¥¢¥¤¥ÊMF 8 ¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥óMF 10 ¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥®¥Ö¥¹¡¦¥Û¥ï¥¤¥ÈMF 14 ¥«¥é¥à¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¡¦¥ª¥É¥¤MF 16 ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥É¥ß¥ó¥²¥¹MF 21 ¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¨¥é¥ó¥¬FW 11 ¥¯¥ê¥¹¡¦¥¦¥Ã¥É¹µ¤¨GK 13 ¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥Ø¥Í¥·