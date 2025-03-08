¡ÚTravis Japan - 'Tokyo Crazy Night' Music Video¤ò¸µµ­»ö¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¡Û À¤³¦¤¬Ç§¤á¤ë¹â¤¤¥À¥ó¥¹¥¹¥­¥ë¤È²Î¾§ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢³Æ¡¹¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¦±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦ÉñÂæ¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ëTravis Japan¡£2025Ç¯3·î5Æü¤ËÈà¤é¤Î½é¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØSay I do / Tokyo Crazy Night¡Ù¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤äÌ¥ÎÏ¤ò¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ ¢£Travis Japan¤È¤Ï¡©Á´À¤³¦ÇÛ¿®¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Â¿ºÍ¤Ê7¿ÍÁÈ