¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ï¡¢2024Ç¯12·î6Æü¤ËZepp Haneda¡ÊTOKYO¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØNEGUSE. ¡ÈRINGER¡ÇS TOUR¡É 2024¡ÙÅìµþ¸ø±é¤Ç¼ýÏ¿¡ª ¤Í¤°¤»¡£¤¬¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¥¢¥¿¥·¤Î¥É¥ì¥¹¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤òYouTube¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£ 3·î5Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥¿¥·¤Î¥É¥ì¥¹¡×¤Ï¡¢¿´Ìö¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê±¤¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¥¢¥Ã¥Ñー¥Á¥åー¥ó¡£ º£