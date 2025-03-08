º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤µ¤â¤¸¤È¤Û¤¿¤Í¤ÎÆü¾ï¡Ù¤ØÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢ÊÝ¸îÇ­¡Ö¤µ¤â¤¸¤¯¤ó¡×¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤Î¤µ¤â¼ç¤µ¤ó¤Ø´Å¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤â½÷¤µ¤ó¤¬ÆÍÁ³¤Îµ¢Âð¡£¶Ã¤¤¤¿¤µ¤â¤¸¤¯¤ó¤ÎÍ½ÁÛ³°¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡¢¡Ö¤¿¤Ì¤­¤·¤Ã¤Ý¤ËÂçÇú¾Ð¡×¡ÖÈó¾ï¤Ë²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹♡¡×¤ÈÉ¾È½¤Ç¡¢290Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤´ÈÓ¤ÎºÅÂ¥¤ËÍè¤¿¤µ¤â¤¸¤¯¤ó ¤³¤ÎÆü¡¢»ô¤¤¼ç¤Î¤µ¤â¼ç¤µ¤ó¤¬Â­¸µ¤Ë¤Õ¤ÈÌÜ¤ò¤ä¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î