JRA¤Ï¡¢3·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÃæ»³¶¥ÇÏ¤Ï¡¢¹ßÀã¤Ë¤è¤ë¶¥ÇÏ³«ºÅ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¤Ë¤è¤ëÅÚÍËÆüÌë´ÖÈ¯Çä¡ÊÅÚÍËÆü19»þ30Ê¬¡ÁÆüÍËÆü7»þ00Ê¬¡Ë¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤É¤ª¤êÅÚÍËÆüÌë´ÖÈ¯Çä¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£³«ºÅÍ­Ìµ¤ÏJRA¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½Í½Äê¡üÅÚÍËÆüÌë´ÖÈ¯Çä¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¥ì¡¼¥¹¡¦ÅêÉ¼Ë¡¡¦Âè2²óÃæ»³¶¥ÇÏÂè4Æü¡Ú3·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÛÂè1¥ì¡¼¥¹¡ÁÂè12¥ì¡¼¥¹¡¦3·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎWIN5¡üÅÚÍËÆüÌë´Ö