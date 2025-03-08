ÆüËÜ´ë¶È¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥â¥ó¤Ï2025Ç¯3·î8Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ±´Ö´ë¶ÈIntuitive Machines¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥å¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Þ¥·¡¼¥ó¥º¡Ë¤Î·îÃåÎ¦µ¡¡ÖAthena¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾®·¿·îÌÌÃµºº¼Ö¡ÖYAOKI¡Ê¥ä¥ª¥­¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃåÎ¦»þ¤Ë²£Å¾¤·¤¿Athena¤Ï·îÌÌÅþÃ£¤«¤éÌó13»þ´Ö¤Ç¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½ª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢YAOKI¤â·îÌÌ¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥À¥¤¥â¥ó¤ÏYAOKI¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥á¥é¤Ç¤Î²èÁü¼èÆÀ¤ò