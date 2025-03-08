¤ªÀµ·î¤ÏµÁ¼Â²È¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Í¥¤·¤¯½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µÁÊì¤¬°ÕÃÏ°­¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤ÈÀµÄ¾¹Ô¤­¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¡£º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç·ùÌ£¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤êÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤éÈá¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ö¥À¥á½Ð¤·¤Ð¤«¤ê¤¹¤ëµÁÊì¤Ë¥¦¥ó¥¶¥ê¤·¤¿ÏÃ¡×¤ÎÃæ¤«¤é1¤Ä¡¢¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¾Ç¤¬¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤è¤Í¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¾Ç¤¬¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤è¤Í¡ª¡×¡ÖÉ×¤òÅ®°¦¤·¤Æ¤¤¤ëµÁÊì¤Ï»ä¤Ë¤¹¤´¤¯¸·¤·¤¯¤Æ