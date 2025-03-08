¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(AFC)¤Ï8Æü¡¢º£·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2(ACL2)½à¡¹·è¾¡Âè1Àï¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­ÅçÂÐ¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥»¡¼¥é¡¼¥º(¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë)¤ò¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥»¡¼¥é¡¼¥º¤Î3-0¾¡Íø°·¤¤¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï¹­Åç¤¬6-1¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿·²ÃÆþ¤ÎFW¥ô¥¡¥ì¡¼¥ë¡¦¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤¬½Ð¾ìÄä»ß´ü´ÖÃæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÆ±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ë×¼ý»î¹ç¤Î½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ï2·î27Æü¤Ë²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì