¤à¤¯¤ß¤äÎä¤¨¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÅ¨¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËýÀ­Åª¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©Ãæ¤Ç¤â²¼È¾¿È¤Î¤à¤¯¤ß¤äÎä¤¨¤Î²ò¾Ã¤Ï°ìÄ«°ìÍ¼¤Ç¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¡£¤½¤³¤ÇÆü¡¹¤Î½¬´·¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢²¼È¾¿È¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÂç¤­¤¤¡Ö¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¡ÊÂÀ¤â¤â¤ÎÎ¢¤Î¶ÚÆù·²¡Ë¡×¤Î½ÀÆðÀ­¤ò¹â¤á¡¢·ì¹Ô¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£🌼Âå¼ÕUP¡õ¥µ¥¤¥º¥À¥¦¥ó¤¬³ð¤¦¡££±Æü£±¥»¥Ã¥È¡Ú¤à¤¯¤ß¡õ»éËÃ¤òÎ¯¤á¤Ê¤¤²¼È¾¿È¤ØÆ³¤¯¡Û´ÊÃ±½¬´·¤à¤¯¤ß¡õÎä¤¨¤Î