¾å¼ê¤¯ÀÚ¤ì¤ë¤«¤Ê¤¡¡Á¡ÖÃ¯¤¬Íè¤¿¤Ã¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¤¤±¤É¡×¥Þ¥¦¥ó¥È½÷»Ò¤Î¥«¥ó¤Ë¤µ¤ï¤ë½÷À­¼Ò°÷¡¿º£Æü¤â¥ï¥¿¥·¤¬°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤¡Ê1¡Ë¡Ö»Å»ö¤Î¼êÊÁ¤âÃËÀ­¼Ò°÷¤Î»ëÀþ¤â¥ï¥¿¥·¤Î¤â¤Î¡ª¡×¤³¤ó¤Ê¥Þ¥¦¥ó¥È½÷»Ò¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¿¦¾ì¤Ë¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë!?¼«Ê¬¤¬¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¡õ¥â¥Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëOL¡¦·¬Ìî¿¿Í³¹á¡£¤¢¤ëÆü¡¢Èà½÷¤Î¿¦¾ì¤ËÀãÊ¿¤Þ¤æ¤È¤¤¤¦¼Ò°÷¤¬°éµÙ¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£·¬Ìî¤ÏÀãÊ¿¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤äÂÐ¿Í¥¹¥­¥ë¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤º¡¢½éÂÐÌÌ¤«¤é¡Ö¤¢