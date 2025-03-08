8Æü¡¢2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè5ÀáFCÅìµþÂÐ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£³«Ëë¤«¤é4»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢3¾¡1Ê¬¤È¹¥Ä´¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¾ÅÆî¤¬¥¢¥¦¥§¥¤¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À°ìÀï¡£¤³¤³¤Þ¤Ç2¾¡2ÇÔ¤ÎFCÅìµþ¤ÏÁ°Àá¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òÌÜ»Ø¤¹»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ë·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤ò¸«¤»¡¢¥´¡¼¥ë¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤Å¸³«¡£0¡Ý0¤Î¤Þ¤Þ¸åÈ¾¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢FCÅìµþ¤ÏFWº´Æ£·Ã°ô¡¢¾ÅÆî¤ÏFW¥ë¥­¥¢¥ó¤È¸ß¤¤¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÁª¼ê¤â