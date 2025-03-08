Image: Chen et al., Sci. Adv. 11, eadr4797 (2025); collage by Gizmodo ²¾ÁÛ¶õ´Ö¤¬¸½¼Â¤Ë¡ªVR¤äAR¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢»ë³Ð¤äÄ°³Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤ê¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¤³¦¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤òÌ£¤ï¤¦¤Ë¤ÏÌ£³Ð¤âÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¡© ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉËÜÅö¤Ë¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤ÊÌ£¤òÀå¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Öe-Taste¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£Àå¤Ë¤Î¤»¤ë¤ÈËÜÅö¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë²¾ÁÛÀ¤³¦¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤â