¤¤¤Þ¤À¤ËÀ¤´Ö¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¡È¹âÎæ¤Î²Ö¡É ¤È¤µ¤ì¤ë½÷À­¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£¤À¤¬¡¢ÆÃ¤Ë½÷À­»ëÄ°¼Ô¤«¤é¸·¤·¤¤»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£3·î¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Áý¤¨¤ë»þ´ü¡£¤½¤³¤ÇËÜ»ï¤Ï¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¥Õ¥ê¡¼¤Î½÷À­¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö·ù¤¤¤Ê¤Î¤ÏÃ¯¡©¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î20Âå¤«¤é60Âå¤Î½÷À­500¿Í¤Ë¤­¤¤¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶É¥¢¥Ê¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¤¸¡¢¸½ºß¤â¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë15¿Í¤À¡£¡Ö½÷À­¤¬·ù¤¤¤Ê