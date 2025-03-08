¡Ø½é¥°¥é¥Ó¥¢Êª¸ì¡ÁMy First Gravure Story¡Á¡Ù¡£Á°²ó¤ËÂ³¤¤¤ÆH¥«¥Ã¥×¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢º´²ì¤ÎÅ´¹©½ê¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Ø¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¤µ¤ó¤Î¸åÊÔ¡£¤Á¤È¤»¤µ¤ó¤Ï2018Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ÖH¥«¥Ã¥×¤ÎÍ­Â¼²Í½ã¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥Þ¥ó¥¬»ï¡¢ÃËÀ­»ï¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¼Ô¤Ë¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤è¤·¤Î¤ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Û¤«¡¢¸½ºß¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¢¤Þ¤¤¤â¤Î¤Ä¤á¤¢¤ï¤»¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¤µ¤é¤ËÃÏ¸µ¡¦º´²ì¤Ç¥é¥¸¥ªÈÖ