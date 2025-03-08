8Ç¯¸å¤Ë°ËÀª¿ÀµÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¼°Ç¯Á«µÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°ËÀª»ÖËà¤ÎÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¤¤»¤·¤Þ¤»¤ó¤°¤¦Î¹¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ15Ç¯¤Î¿ÀµÜ¼°Ç¯Á«µÜ¤Ë¸þ¤±¡¢»º´±Ì±¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡Ö¤¤¤»¤·¤Þ¤»¤ó¤°¤¦Î¹¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£°ËÀª»Ô¤Î¿ÀµÜ²ñ´Û¤Ç¥×¥ì¥¹È¯É½²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢»ÖËà»ÔÄ¹¤ä°ËÀª»ÔÄ¹¤Ê¤É3»Ô3Ä®¤Î¼óÄ¹¤é¤ª¤è¤½60¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢»ö¶È·×²è¤ä¥í¥´¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ËÀª»ÖËà¤»¤ó¤°¤¦Î¹Çî¼Â