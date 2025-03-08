ÂçÊ¬¤ÎÃÏ¼ò¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿® ÂçÊ¬¸©Æâ¤ÎÂ¢¸µ¤¬À½Â¤¤·¤¿ÆüËÜ¼ò¤ä¾ÆÃñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬8Æü¡¢ÊÌÉÜ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÂçÊ¬¸©»º¤Î¾ÆÃñ¤äÆüËÜ¼ò¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ÂçÊ¬¸©¼òÂ¤ÁÈ¹ç¤¬³«ºÅ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ Â¢¸µÌó40¼Ò¤¬¥Öー¥¹½ÐÅ¹ ÊÌÉÜ»Ô¤Î¡Ö¤ä¤è¤¤¾¦Å¹³¹¡×¤Ë¤Ï¸©Æâ¤ÎÂ¢¸µ¡¢¤ª¤è¤½40¼Ò¤¬¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¹¤·¤Æ¼«Ëý¤Î¼ò¤òÄó¶¡¡£ Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é°û¤ßÈæ¤Ù