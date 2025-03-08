·²ÇÏ¡¦Á°¶¶»Ô¤Ç¥¢¥Ñ¡¼¥È²ÐºÒ¤¬¤¢¤ê¡¢1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£8Æü¸áÁ°8»þ²á¤®¡¢Á°¶¶»Ô¶ð·ÁÄ®¤Ç¡Ö¥¢¥Ñ¡¼¥È¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Î½»Ì±¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤ÏÌó2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´¾Æ¤·¤¿Éô²°¤Ë½»¤à60Âå¤ÎÃËÀ­¤¬·Ú½ý¤òÉé¤¤¡¢1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Î80Âå¤ÎÊì¿Æ¤Î½êºß¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤¬³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£