ÂçÁ¥ÅÏ¤Î»³²Ð»ö¤Ï¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢8Æü¤â¿·¤¿¤Ë°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤ÇÈòÆñ»Ø¼¨¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»³²Ð»öÈ¯À¸11ÆüÌÜ¤Î8Æü¡£´ä¼ê¸©ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Ç¿·¤¿¤ÊÈòÆñ»Ø¼¨²ò½ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£7Æü¡¢ÈòÆñ»Ø¼¨¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÀÖºêÄ®¤Î6ÃÏ¶è¡£8Æü¸á¸å¡¢ÈòÆñ»Ø¼¨¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»°Î¦Ä®ÊãÎæ¤Î3¤Ä¤ÎÃÏ¶è¡¢141À¤ÂÓ333¿Í¤Ç¤¹¡£ÊãÎæÃÏ¶è¤«¤éÈòÆñ°¤ÉôÄ¹µÈ¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡£¤è¤·¡ª¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Æü¾ï¤ÎÀ¸³è¤ËÌá¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤è¤Í