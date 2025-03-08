Èó¾ï²ü¸·¤ò½ä¤ëÆâÍð¤Îµ¿¤¤¤Ç1·î¤ËÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤¬8Æü¸á¸å¡¢¼áÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Õú»á¤Ï8Æü¸á¸å6»þÁ°¡¢1·î15Æü¤Î¹´Â«°Ê¹ß¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥½¥¦¥ë¹´ÃÖ½ê¤ò½Ð¤Æ¡¢ÂçÅýÎÎ¸øÅ¡¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Õú»á¤Ï¡Ö´¨¤¤¤Ê¤«¡¢±þ±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤ÍèÀ¤Âå¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Õú»á¤Î¸ûÎ±¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¸¡»¡¤¬µ¯ÁÊ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸ûÎ±´ü¸Â¤¬²á