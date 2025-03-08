ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÂçÁêËÐ½Õ¾ì½ê½éÆü¡Ê9Æü¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡Ë¤ÎÁ´¼èÁÈ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼¯»ùÅç¡¦¾ÀÆî¹â½Ð¿È¤ÇºòÇ¯¤Î¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¾¯Ç¯¤ÎÉôÍ¥¾¡¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÊ¡ºê¿¿°©µ±¡Ê18¡áÆ£ÅçÉô²°¡Ë¤Ï¡¢ËÜÌ¾¤Î¡ÖÊ¡ºê¡×¤ò¤·¤³Ì¾¤È¤·¤Æº£¾ì½ê½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤à¡£ºòÇ¯12·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÂç³ØÀ¸¤ä¼Ò²ñ¿Í¤Î¶¯¹ë¤òÇË¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È8¤ËÆþ¤ê¡¢¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¹â¹»À¸¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎËë²¼ºÇ²¼°Ì³ÊÉÕ¤±½Ð¤·»ñ³Ê¤ò³ÍÆÀ¡£ÃíÌÜ¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï¡¢