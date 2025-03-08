3·î7Æü¡¢²ø½Ã¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿µï¼ò²°¡Ö²ø½Ã¼ò¾ì Àîºê¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯4·î30Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÄÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÄÅ¹¤Ë¤¢¤¿¤ê¥Ð¥ë¥¿¥óÅ¹Ä¹¤«¤é¤Ï¡ÖÃÏµå¤ËÀøÉú¤·¤Æ¤¤¤ë²ø½Ã¡¢±§Ãè¿Í¤¿¤Á¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û¡Ö²ø½Ã¼ò¾ì¡×¤Ï±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¥Ù¥Í¥ê¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¡¼¥±¡¼¥·¡¼¤¬¶¨Æ¯¤Ç±¿±Ä