ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ØÅÏ¤¹¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÉÊ¤ò¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Öufu.(¥¦¥Õ¡£)¡×¤¬¾Ò²ð¤¹¤ëÏ¢ºÜ¡Ö¥¹¥¤ー¥ÄÊÔ½¸Éô¤¬Áª¤ÖËÜµ¤¤Î¼êÅÚ»º¡×¡£ Âè1²ó¤Ï¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÀìÌçÅ¹¡ÖBONBONS DE K(¥Ü¥ó¥Ü¥ó ¥É¥¥ ¥«)¡×¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤ò¥ì¥Ýー¥È¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤ªÅ¹¤Î¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤Î³µÇ°¤òÄ¶¤¨¤ë¾Æ¤­²Û»Ò¤È¤Ï¡© ³ý¥öºêÈ¯¤Î¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー²Û»ÒÅ¹¡ÖBONBONS DE K(¥Ü¥ó¥Ü¥ó ¥É¥¥