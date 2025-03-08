¿·³ã»Ô¤Î¼ëºí¥á¥Ã¥»¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¼ò¤Î¿Ø¡×¡£Â¢¸µ¤«¤éÆÃÄ§¤äÌ£¤ï¤¤¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¼ò¤ò³Ú¤·¤à¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¸©³°¤Î´Ñ¸÷µÒ¤â½¸¤á¤Þ¤¹¡£ÍÑ°Õ¤·¤¿1Ëü8000¿ÍÊ¬¤ÎÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È(2Æü´ÖÊ¬)¤ÏÈ¯Çä¸å4»þ´Ö¤Ç´°Çä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÒÆÊÌÚ¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¡Ó¡Ö8ËÜ¤ÏÇã¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¡ÒÅìµþ¤«¤é¡Ó¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿·³ã¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤³¤È¤·¤Î¡Ö¼ò¤Î¿Ø¡×¤Ï¸©Æâ80Â¢¤¬»²²Ã¡£9Æü¤Þ¤ÇÂ³¤­¤Þ¤¹¡£