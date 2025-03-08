2018Ç¯13ºÐÇ¯²¼¤Î²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤È¤ÎºÆº§2018Ç¯ºÆº§¤·¡¢21Ç¯¤Ë¡Ö²ÖÅÄÈþ·Ã»Ò¡×¤«¤é²þÌ¾¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎMieko¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£13ºÐÇ¯²¼É×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Mieko¤Ï¡ÖSunday morning¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤ª»¶Êâ¥Ç¡¼¥ÈÃæ¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î²Ö¤¬Ëþ³«¤Ëºé¤¤¤¿ÌÚ¤Î²¼¤Ç¡¢É×¤È°¦¸¤¤È¾Ð´é¤Ç¼Ì¤ëÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¼«Á³¤Ê¾Ð´é ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´²ÈÂ²♡¡×¡Ö¤¿¤Ö¤ó¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤Ê¤Î¤ËËÜÅö¤Ë¤ªÈþ¤·¤¤