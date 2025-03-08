¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î2025Ç¯MVP¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê(¥É¥¸¥ã¡¼¥¹)¤Ï2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢1°Ì¤Ë¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥ÈÁª¼ê(¥á¥Ã¥Ä)¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï¡¢MLB.com¤Î¥é¥¤¥¿¡¼5¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ÈÅðÎÝ¤Ç»Ë¾å½é¤Î¡Ö50-50¡×¤Î°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢2023Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÄ¾¸å¤Î11