ÇÐÍ¥ÇßÂôÉÙÈþÃË¡Ê74¡Ë¤¬8Æü¡¢µþÅÔ¹âÅç²°¤Ç¡Ö¥×¥ì¥Ð¥ÈºÍÇ½¥¢¥êÅ¸¡×¡Ê24Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½ÐÀÊ¡£1ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë80ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¡ÊËÜÌ¾¸æË¡ÀîË¡ÃË¡Ë¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤ß¤Î¤µ¤ó¤ÈÌë¤Î¶äºÂ¤ò°û¤ßÊâ¤¤¤Æ¤­¤¿ÇßÂô¤Ï¡Ö¤ß¤Î¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ø·ÝÇ½¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤­¤ã¥À¥á¤À¤è¡Ù¤ÈÂç¿Í¤Î¼ò¤Î°û¤ßÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£1985Ç¯¤«¤éµþÅÔ¤ÇÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇßÂô¤À¤¬¡¢¡Ö¡È°ì¸«¤µ