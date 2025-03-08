ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤Ï¡¢JAL MaaS¡Ö¾è´¹°ÆÆâ¡Ü¾è¼Ö·ô¡×¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢±©ÅÄ¡¦À®ÅÄ¶õ¹Á¤òÈ¯Ãå¤¹¤ëÅìµþ¶õ¹Á¸òÄÌ¤ÈÏ¢·È¤ò2·î26Æü¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡£¶¦Æ±±¿¹Ô²ñ¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÐÊý¸þ¤Î¥ê¥à¥¸¥ó¥Ð¥¹¤ÎÍ½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£ÈÎÇäÂÐ¾ÝÏ©Àþ¤Ï¿·½ÉÊýÌÌ¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¡¢Åìµþ¥·¥Æ¥£¥¨¥¢¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡¢ÃÓÂÞÊýÌÌ¡¢Ë­½§ÊýÌÌ¡Ê±©ÅÄ¶õ¹ÁÈ¯Ãå¤Î¤ß¡Ë¤Ç¡¢½ç¼¡ÄÉ²ÃÍ½Äê¡£±©ÅÄ¡¦À®ÅÄ¶õ¹ÁÈ¯Ãå¤Î¥ê¥à¥¸¥ó¥Ð¥¹e-ticket¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢200±ß¤Ë¤Ä¤­1¥Þ¥¤¥ë¤òÀÑ»»¤¹¤ë¡£JAL Ma