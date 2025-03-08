¸µCA·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¡¢YouTube¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ëCRAZY COCO¡Ê¥¯¥ì¥¤¥¸ー¥³¥³¡Ë¤µ¤ó¡£¿·Â´¤Ç¾¦¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤¿¸å¡¢27ºÐ¤Ç³°»ñ·Ï¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÎCA¤ËÅ¾¿¦¡£¤µ¤é¤Ë35ºÐ¤ÇÃ¦¥µ¥é¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ø¤ÈÅ¾¿È¤·¤¿°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤äCA¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤­¤Ã¤«¤±¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤äÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£  ¡Ú²èÁü¡Û¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿CRAZY COCO¡¢¥»¥¯¥·&#125