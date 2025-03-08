¿Í¼êÉÔÂ­¤¬¼Ò²ñÌäÂê²½¤¹¤ëÃæ¡¢ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥·¥Ë¥¢¼Ò°÷¤ÎÂÔ¶ø¤ò¸«Ä¾¤¹´ë¶È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Æ¯¤­¤Ö¤ê¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç1.5ÇÜ¤Û¤É¤ÎÇ¯¼ý¥¢¥Ã¥×¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¤ÎÅ¾¶ÐÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Æ¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼èºà¤·¤¿¡£Á´°÷60ºÐ¤Î¡È¿·¿Í¡É¤¬¡ÖÆþ¼Ò¼°¡×¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ÖÌò°÷¤Ë¡¢Â³¡¹¤È¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¼Ò°÷¡£¤³¤ÎÆü¡¢½»Í§À¸Ì¿¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÂ­Áá¤¤Æþ¼Ò¼°¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÁ´°÷60ºÐ¤Î¿·¿Í¥·¥Ë¥¢¼Ò°÷¤Ë¸þ¤±¤¿Æþ¼Ò¼°¤À¡£½»Í§