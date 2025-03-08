´ØÅì¤Ç¤Ï¡¢ÌÀÆü9ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤¬¹ß¤ê¡¢È¢º¬¤«¤éÂ¿ËàÃÏÊý¤äÃáÉãÃÏÊý¡¢ËÌÉô¤Î»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÀã¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»³±è¤¤¤ä»³ÃÏ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè¡¢½Õ¤é¤·¤¯´¨ÃÈ¤Îº¹¤¬Âç¤­¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£12Æü¤«¤é13Æü¤Ï¡¢¹­¤¯±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´¨¤µ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´¨¤¯¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Î13Æü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï20¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£16Æü¤«¤é20Æüº¢¤Ï¡¢¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤ä¶å½£ÆîÉô¤Ç¡¢3·îÃæ½Ü¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤«