¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹£±¡½£´µð¿Í¡Ê£¸Æü¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë£ÖÃ¥²ó¤òÌÜ»Ø¤¹¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬µð¿Í¤ËÇÔ¤ì¡¢£³·î¤ÎÂÐ³°»î¹ç£¶Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¢ËÜµòÃÏ¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¤Ï¤È¤â¤Ë£´Ï¢ÇÔ¡£¤³¤ÎÆü¡¢À¾Éð¤¬³ÚÅ·¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀïºÇ²¼°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì±¦ÏÓ¡¦»ûÀ¾¡ÊÆüÂÎÂç¡Ë¤¬½é²ó¡¢£±»àÆóÎÝ¤«¤é¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Ë±¦Á°¤Ø¤ÎÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤ò¸¥¾å¡££³²ó¤Ï£²ÈÖ¼ê¡¦°æ¸ý¤¬´Ý¤Ë±¦±Û¤¨ËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢£´²ó¤Ë¤Ï