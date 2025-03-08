¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¨À¤³¦Êª¸ì¡Ù¤Î¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ²Î¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤È¹²¤Æ¤ë¤Î¤ÓÂÀ¡õ¤·¤º¤«¤Á¤ã¤óºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¹¥¤­¤Ê¤â¤Î¤ò³¨¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Æ£ËÜ¤Ï¡¢¤ä¤ä³¨¿´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¥ª¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¤ÎÉ×¡¦ÉÊÀî¾±»Ê¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¡ÖÂç¹¥¤­¤Ê¤ó¤Ç¡£ÉÁ¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢