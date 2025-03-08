Photo: Haruki Matsumoto ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£ ¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬À®¤êÎ©¤Ä¤±¤É¡¢Ëü¤¬°ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥«¡¼¥É¤ä¸½¶â¤Ï¤Þ¤À»ý¤ÁÊâ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£É®¼Ô¤â¥¹¥Þ¥Û¤À¤±¤ä¥Þ¥Í¡¼¥¯¥ê¥Ã¥×¤ÇºÇ¾®¸Â¤À¤±»ý¤ÁÊâ¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ò»î¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¶â¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç·ë²ÌÅª¤Ë¾®¤µ¤¤¤ªºâÉÛ¤ò»ý¤ÄÀ¸³è¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç»î